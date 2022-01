பொதுமக்கள் மாஸ்க் போட்டா முழு லாக்டவுன் எதுக்கு? டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்

Delhi

டெல்லி: பொதுமக்கள் முக கவசங்களை தொடர்ந்து அணிந்து வந்தால் லாக்டவுன் அமல்படுத்த தேவை இல்லை என்று டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை சுமார் 1.56 லட்சமாக பதிவாகி இருக்கிறது. கொரோனா மரணங்கள் 327 ஆக அதிகரித்திருக்கிறது.

டெல்லியில் விஸ்வரூபம்: 4 உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள், 402 நாடாளுமன்ற பணியாளர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு

நாட்டில் மகாராஷ்டிராவைத் தொடர்ந்து டெல்லியில்தான் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. டெல்லியில் ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 20,000-த்தை தாண்டி பதிவாகி உள்ளது.

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said that We don't want to impose lockdown, we won't if you wear masks. No intent for lockdown as of now.