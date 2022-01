பாலத்தில் பிரதமர் மோடி வாகனம் சிக்கியபோது ரொம்ப நெருங்கிப்போய் தொண்டர்கள் கோஷம்! வெளியான பரபர வீடியோ

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று முன்தினம் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அரசு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க இருந்தார். மோசமான வானிலை காரணமாக பிரதமர் ஹெலிகாப்டரில் செல்லாமல் சாலை மார்க்கமாக சென்றார்.

சென்னையில் கொரோனா 2-வது அலையை விட.. 3-வது அலை மிக அதிவேகம்.. டேட்டாவுடன் விளக்கும் விஜயானந்த்

பதிண்டா என்ற இடத்தில் விவசாயிகள் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பிரதமர் வாகனம் மேற்கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. பதிண்டா மேம்பாலத்தில் பிரதமர் மோடியின் காண்வாய் சுமார் 20 நிமிடங்கள் வரை நின்றது. இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

What happened when Prime Minister Modi's convoy stood on the Punjab Bathinda flyover for about 20 minutes? Two related videos have been released. That is, the video clearly shows a large number of BJP volunteers chanting slogans while the Prime Minister was sitting on the convoy