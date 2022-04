புயலை கிளப்பும் குற்றவியல் நடைமுறை அடையாள மசோதா - தனிநபர் உரிமையை பறிக்கிறதா? ஏன் இவ்வளவு எதிர்ப்பு?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: சிறைக் கைதிகள், குற்றவாளிகளின் கைரேகை மட்டுமின்றி உயிரியல் அடையாளங்களை அவர்களின் எதிர்ப்பை மீறி சேகரித்து வைக்கும் குற்றவியல் நடைமுறை அடையாள மசோதா என்றால் என்ன? அதற்கு ஏன் இவ்வளவு எதிர்ப்பு என்பதை விரிவாக காண்போம்.

சிறைக் கைதிகள், குற்றவாளிகளின் கருவிழி, ரத்தம் உள்ளிட்ட உயிரியல் மாதிரிகளை சேகரித்து வைக்கும் குற்றவியல் நடைமுறை அடையாள மசோதா மீது மக்களவையில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று உரையாற்றினார்.

கடந்த வாரம் திங்கட்கிழமை மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த குற்றவியல் நடைமுறை அடையாள மசோதாவுக்கு அப்போதே எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதற்கு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், வழக்கறிஞர்கள் பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

What is a criminal procedure identification? bill that allows Police to collect not only the fingerprints of Prisoners but also biological identities in without their consent. We will see in detail why there is so much opposition to it.