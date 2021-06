காஷ்மீர் விவகாரம்.. டிலிமிட்டேஷனை வலியுறுத்தும் பிரதமர் மோடி.. என்ன காரணம்?இதில் யாருக்கு என்ன லாபம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: காஷ்மீர் விவகாரம் தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், டிலிமிட்டேஷனில் அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் பங்கேற்க வேண்டும் எனப் பிரதமர் மோடி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இந்த டிலிமிட்டேஷனுக்கு என்றால் என்ன என பார்ப்போம்.

காஷ்மீர் மாநிலத்திற்குச் சிறப்பு அந்தஸ்தை வழங்கும் சட்டப்பிரிவு 370ஐ மத்திய அரசு கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ரத்து செய்தது. மேலும், மாநிலம் இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது.

அதன் பின்னரே ஆளுநரே அங்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் கவனித்து வந்தார். சுமார் 2 ஆண்டுகளாக அங்கு எந்தவொரு அரசியல் நடவடிக்கைகளும் இல்லாமல் இருந்தது.

ஜம்மு காஷ்மீர் அரசியல் தலைவர்கள் விடாப்பிடி.. மோடியுடன் நடந்த 3 மணி நேர சந்திப்பில் என்ன நடந்தது?

English summary

In the all-party meeting, PM Modi urged the leaders to participate in the delimitation process. what is the delimitation process and how it is important for Kashmir