சிகிச்சையே இல்லை.. இந்தியாவை பீதியூட்டும் ‛சிக்கிள் செல் அனிமீயா’..பட்ஜெட்டில் கவனம்.. ஏன் முக்கியம்?

இந்தியாவை அச்சுறுத்தும் சிக்கள் செல் அனிமீயா நோயால் மலைவாழ் மக்கள் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டிலும் கூட பாதிப்புக்கள் உள்ளன.

டெல்லி: மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். அப்போது 2047ம் ஆண்டுக்குள் சிக்கிள் செல் அனிமீயா எனும் அரிவாள் உயிரணு ரத்தசோகை நோய் இந்தியாவில் இல்லாத நிலை உருவாக்கப்படும் என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் இன்றைய பட்ஜெட்டில் அறிவித்தார். சிகிச்சை முறை இல்லாத இந்த நோய் இந்தியாவையே அச்சுறுத்தும் நிலையில் இந்த அறிவிப்பு கவனம் பெற்றுள்ளது. இந்த அரிவாள் உயிரணு ரத்த சோகை நோய் என்பது என்ன? இதன் அறிகுறி, யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுவார்கள்? இந்தியாவுக்கான அச்சுறுத்தல் என்ன? என்பது பற்றிய முக்கிய விபரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். இது அவர் தொடர்ச்சியாக தாக்கல் செய்த 5வது பட்ஜெட்டாகும். இந்த பட்ஜெட்டில் பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றிருந்தன. இதில் ஒன்று தான் அனைவரின் கவனத்தையும் பெற்றது.

அதாவது sickle cell anemia எனும் சிக்கிள் செல் அனிமீயா அல்லது அரிவாள் உயிரணு ரத்தசோகை நோயை இந்தியாவில் 2047 ம் ஆண்டுக்குள் முற்றிலும் இல்லாத நிலையை உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிவித்தார்.

