ஜம்மு காஷ்மீர் அரசியல் தலைவர்கள் விடாப்பிடி.. மோடியுடன் நடந்த 3 மணி நேர சந்திப்பில் என்ன நடந்தது?

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: ஜம்மு-காஷ்மீரின் முக்கிய அரசியல் தலைவர்களுடன் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது டெல்லி இல்லத்தில் 3 மணி நேரத்திற்கும் மேல் ஆலோசனை நடத்தினார்.

2019 ஆம் ஆண்டில் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றப்பட்ட பிறகு, பிரதமருடன் அந்த பிராந்தியத்தின் முக்கிய தலைவர்கள் சந்தித்த முதல் கூட்டம் இது என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.

8 வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிராக போராடியவர்கள் மீது பதிந்த வழக்குகள் வாபஸ்.. மு.க. ஸ்டாலின் அதிரடி

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் ஆகியோரும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi today held a three-hour consultation with key political leaders of Jammu and Kashmir at his Delhi residence. The talks were held in a good atmosphere today. The Prime Minister heard our issues of all leaders. PM said that election process will begin when delimitation process finishes: J&K Apni Party's Altaf Bukhari on PM Modi-J&K leaders meet