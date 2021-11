தக்காளி விலை எப்போது இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் - மத்திய அரசு சொன்ன நல்ல செய்தி

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: டிசம்பர் மாதம் பிறந்த பின்னர் வடமாநிலங்களில் இருந்து தக்காளி வரத் தொடங்கும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. சந்தையில் தக்காளி தாராளமாக கிடைக்கும் என்பதால் அதன் விலை குறையத் தொடங்கும் என மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் கடந்த ஜூன் மாதம் தென்மேற்குப் பருவமழை தொடங்கியது அக்டோபர் வரை பருவமழை நீடித்தது. அக்டோபர் 25ஆம் தேதி தொடங்கிய வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது.

வட இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் தென்மேற்குப் பருவமழையால் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது. விளைநிலங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கின. தமிழகம், ஆந்திரா, கர்நாடகாவில் தற்போது பெய்து வரும் மழையால் கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

The Central government has announced that tomatoes will start arriving from the northern states after December. The central government has said that the price of tomatoes will start declining as they are available in abundance in the market. According to the central government, the retail tomato prices have risen from September-end due to unseasonal rains in northern states