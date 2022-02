நடிகர்... சமூக ஆர்வலர்... விவசாயிகளுக்காக குரல் கொடுத்தவர் - அகால மரணமடைந்த தீப் சிங் சித்து யார்?

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: கிராமத்தில் பிறந்து சட்டம் பயின்று மாடலாக நடிகராக சமூக ஆர்வலராக பயணித்த தீப் சிங் சித்து டெல்லி அருகே குண்ட்லி-மனேசர் நெடுஞ்சாலையில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் சிக்கி அகால மரணமடைந்துள்ளார். 37 வயதில் அவர் மரணமடைந்திருப்பது விவசாயிகளுக்கும், அவரது ரசிகர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விபத்து தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

1984ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி ஒரு சீக்கிய குடும்பத்தில் பிறந்தார் தீப் சிங் சித்து. இவர் பிறந்த இடம் பஞ்சாப்பில் உள்ள முக்த்சர் ஆகும். தனது சொந்த கிராமத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் பள்ளிப்படிப்பை முடித்தார். அதன்பின்பு, பாட்டியாலாவில் உள்ள பஞ்சாபி பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பை முடித்தார். பின்னர் சட்டத்தில் பட்டமும் பெற்றார்.

பின்னர், 'கிங்பிஷர் மாடல் ஹன்ட்' போன்ற மாடலிங் போட்டிகளில் பங்கேற்று, வெற்றி பெற்று 'கிராசிம் மிஸ்டர் பெர்சனாலிட்டி' என்ற பட்டத்தைப் பெற்றார்.

செங்கோட்டை கலவர வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நடிகர் தீப் சிங் சித்து விபத்தில் பலி: ஷாக்கில் பஞ்சாப்

English summary

Deep Sidhu dies in car crash: ( தீப் சித்து கார் விபத்தில் மரணம்) Deep Singh Sidhu, a village-born law student and social activist, was killed in a road accident on the Kundli-Manesar highway near Delhi. His death at the age of 37 has come as a shock to farmers and his fans.