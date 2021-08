இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமர் யார்? மோடிக்கு 24% ஆதரவு.. ஆதித்யநாத் 2ம் இடம்.. மூட் ஆப் தி நேஷன் சர்வே!

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமராக பதவி ஏற்க நரேந்திர மோடியே தகுதியானவர் என்று இந்தியா டுடே மூட் ஆப் தி நேஷன் சர்வேயில் 24% மக்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். அடுத்த பிரதமர் பதவிக்கு தகுதியானவர்கள் பட்டியலில் உ.பி முதல்வர் ஆதித்யநாத் இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளார்.

இந்தியா டுடே மூட் ஆப் தி நேஷன் சர்வே இன்று வெளியாகி உள்ளது. குறிப்பிட்ட மாதங்கள் இடைவெளியால் இந்தியா டுடே செய்தி நிறுவனம் மூட் ஆப் தி நேஷன் சர்வேவை வெளியிடுவது வழக்கம். தேசிய அளவில் மத்திய ஆளும் கட்சிக்கும், பிரதமருக்கு இருக்கும் மக்கள் ஆதரவு, மாநில முதல்வர்களின் செயல்பாடு என்று பல விஷயங்கள் குறித்து மக்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டு இந்த சர்வே வெளியிடப்படும்.

அதேபோல் மக்கள் மத்தியில் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்திய பிரச்சனைகள், களநிலவரம் குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் இந்த சர்வேயில் இடம்பெறும்.

தீவிரவாதிகளுக்கு ஆப்கான் புகலிடமாகிவிடக் கூடாது.. யுஎன்எஸ்சி மீட்டிங்கில்.. ஐநா பொதுச்செயலாளர் பளீர்

English summary

Who is the best choice for next pm of India: India today mood of the nation survey out on PM modi and other leaders.