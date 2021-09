2009இல் தோன்றிய பன்றி காய்ச்சலே இன்னும் அழியவில்லை.. பிறகு கொரோனா அப்படி அழியும்.. பகீர் கிளப்பிய WHO

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: 2009ஆம் ஆண்டு பரவிய பன்றிக் காய்ச்சலே இன்னும் அழியாமல் மக்களிடையே பரவி வருவதால் கொரோனா எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் மக்களிடையே தொடர்ந்து பரவும் என உலக சுகாதார அமைப்பின் அவசரநிலை திட்டத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் டாக்டர் மைக் ரியான் எச்சரித்துள்ளார்.

உலகின் எந்த நாட்டிலும் கொரேனா வைரஸ் இன்னும் முழுமையாக ஒழிக்கப்படவில்லை. சில நாடுகளில் வைரஸ் கட்டுக்குள் இருப்பதைப் போலத் தோன்றினாலும் உருமாறிய கொரோனா காரணமாக அடுத்த அலை ஏற்பட்டு விடுகிறது.

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவது என்பது உலக வல்லரசு முதல் பின்தங்கிய நாடுகள் வரை அனைத்து நாடுகளுக்கும் பெரும் சவாலாகவே உள்ளது. இந்நிலையில் கொரோனா பரவல் குறித்து உலக சுகாதார அமைப்பு பல முக்கிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளது.

English summary

WHO Health Emergencies Programme head says that coronavirus will not disappear. WHO also says that the virus from the 2009 pandemic is still circulating.