பக்காமூவ்.. மோடி, அமித்ஷாவின் நம்பிக்கை.. கர்நாடகா பொறுப்பாளராக தர்மேந்திர பிரதான்..காரணமே இதுதான்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: கர்நாடகா சட்டசபை தேர்தலையொட்டி பாஜகவின் தேர்தல் பொறுப்பாளராக மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். பிரதமர் மோடி, அமித்ஷாவின் நம்பிக்கையை பெற்ற இவர் தான் உத்தர பிரதேசத்தில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சியை மலர செய்தார். இந்நிலையில் தான் தற்போது அவர் கர்நாடகா தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பாஜகவில் பல மூத்த தலைவர்கள் உள்ள நிலையில் தர்மேந்திர பிரதானின் இந்த நியமனத்தின் பின்னணியில் உள்ள முக்கியமான விஷயங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

கர்நாடகாவில் கடந்த 2018 ல் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது. மொத்தம் 224 தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் பாஜக 104 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. ஆட்சியமைக்க 113 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில் பாஜகவுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருமாறியது.

இதற்கிடையே தான் 80 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ், 37 இடங்களில் வென்ற ஜனதாதளம்(எஸ்) கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியை கைப்பற்றின. இந்த ஆட்சி ஓராண்டுகள் மட்டுமே நடந்த நிலையில் கவிழ்ந்தது. 15க்கும் அதிகமான எம்எல்ஏக்கள் பாஜகவில் இணைந்தனர்.

Union Minister Dharmendra Pradhan has been appointed as BJP's election in-charge for the Karnataka assembly elections. It was he who got the confidence of Prime Minister Modi and Amit Shah who restored the BJP rule in Uttar Pradesh. It is in this context that he has been appointed as Karnataka election in-charge. Important things behind this appointment of Dharmendra Pradhan are coming to light now that there are many senior leaders in the BJP.