காரை தனியாக ஓட்டி சென்றது ஏன்? ரிஷப் பண்ட்டின் ஷாக் பதில்.. இப்படி பண்ணிட்டாரே.. புலம்பும் ரசிகர்கள்

டெல்லி: உத்தரகண்ட்டில் கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பண்ட்டின் கார் நேற்று அதிகாலை விபத்தில் சிக்கி தீப்பற்றி எரிந்தது. இதில் படுகாயமடைந்த ரிஷப் பண்ட் ஜன்னல் கண்ணாடியை உடைத்து வெளியே வந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த விபத்து தொடர்பாக பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில் ரிஷப் பண்ட் தனியாக காரை ஓட்டி சென்றது ஏன்? என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி ஷாக்கை தந்துள்ளது.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன்னாக இருந்து வரும் ரிஷப் பண்ட் ஐபிஎல் போட்டியில் டெல்லி அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.

இவர் டெல்லி அருகே உள்ள உத்தரகண்ட் மாநிலம் ரூர்கே பகுதியில் பிறந்தார். இதுதான் அவரது சொந்த ஊர். இருப்பினும் ரிஷப் பண்ட் தற்போது தலைநகர் டெல்லியில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார்.

Cricketer Rishabh Pant's car met accident and caught fire in an early morning in Uttarakhand. Rishab Bund, who was seriously injured in this, broke the window glass and came out and is undergoing treatment in the hospital. Why did Rishabh Pant drive the car alone when there are various reports about this accident? Information about that has been released.