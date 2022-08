தனியாருக்கு அனுமதி! இலவசத்திற்கு செக்! மின்சார திருத்த மசோதா.. எல்லா பக்கத்திலும் கிளம்பிய எதிர்ப்பு

Delhi

டெல்லி: இன்று மத்திய அரசு கொண்டு வந்த மின்சார சட்டத் திருத்த மசோதாவுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் மிகக் கடுமையான எதிர்ப்புகளைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

நாடாளுமன்றத்தில் இப்போது குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. விலைவாசி உயர்வு தொடங்கி பல்வேறு விவகாரங்கள் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் தொடர்ச்சியாகக் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

இந்தச் சூழலில் இரு நாள் விடுமுறைக்குப் பின்னர், நாடாளுமன்றம் இன்று கூடியது. அப்போது இன்று மக்களவையில் மின்சார சட்டத் திருத்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இலவசத்துக்கு நோ.. தனியாரிடம் மின்சாரம்! மத்தியஅரசின் மின்சார சட்டத்திருத்த மசோதாவில் இருப்பது என்ன?

Private will be allowed in power supply as per new Electricity Amendment Bill: (மின்சார திருத்த சட்டத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு ஏன்) All things to know about Electricity Amendment Bill explained.