"5 பாயிண்ட்".. காங்கிரஸ் தலைவர் பதவி.. ராகுல் காந்தி ஏன் அந்த விசயத்துக்கு சரிப்பட்டு வர மாட்டார்?

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இன்று நடைபெற்று வரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, சசி தரூர் ஆகியோர் போட்டியிடும் நிலையில் காங்கிரஸ் எம்.பியும் காந்தி குடும்பத்தின் தற்போதைய நம்பிக்கைக்குரிய முகமாகவும் விளங்கும் ராகுல் காந்தி மீண்டும் காங்கிரஸ் தலைவராக ஏன் சரிப்பட்டு வரமாட்டார் என்ற 5 காரணங்களை பட்டியலிட்டு உள்ளோம்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்து வந்த ராகுல் காந்தி கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியை சந்தித்ததை தொடர்ந்து பதவி விலகினார். அதன் பின்னர் புதிய தலைவராக யாரும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. காங்கிரஸ் மூத்த தலைவராக இருந்த சோனியா காந்தியே இடைக்கால தலைவராக பதவியேற்று கட்சியை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார்.

இந்த நிலையில் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதியான இன்று காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் செப்டம்பர் 24 தேதி தொடங்கி கடந்த செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது. இதில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் சசி தரூர் ஆகியோர் நேருக்கு நேர் மோதுகின்றனர். இதில் கார்கேவுக்கு வெற்றிவாய்ப்பு அதிகம் என கூறப்படுகிறது.

English summary

While Mallikarjuna Kharge and Shashi Tharoor are competing in the election for the post of Congress party president, we have listed 5 reasons why Rahul Gandhi, who is the Congress MP and the current trusted face of the Gandhi family, will not be back as the Congress leader again.