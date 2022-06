துணை ராணுவ படையில்.. அக்னிபாத் வீரர்கள் இணைவதில் உள்ள பெரிய சிக்கல்! வார்ன் செய்யும் வல்லுநர்கள்

Delhi

டெல்லி: மத்திய அரசு சமீபத்தில் அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு பல்வேறு சலுகைகளை அறிவித்து வந்தாலும் கூட, அதை அமல்படுத்த சவாலாகவே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Agnipath விவகாரத்தில் Twist! Assam Rifles-ல் 10% முன்னுரிமை | *India

மத்திய அரசு சமீபத்தில் அக்னிபாத் என்ற புதிய ராணுவ ஆள்சேர்ப்பு திட்டத்தை அறிவித்து இருந்தது. இத்திட்டத்தின் கீழ் இணையும் அக்னி வீரர்கள் 4 ஆண்டுகள் வரை பணியில் இருப்பார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் பின்னர், அக்னி வீரர்களில் இருந்து 25% மட்டுமே ராணுவத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். மற்ற 75% பேர் பாதுகாப்புப் படையில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவார்கள்.

Why Recruiting Agniveers In Armed Police Forces Will Be A Challenge Paramilitary force have received no clear directions over recruitment under the 'Agnipath' scheme: (அக்னிபாத் திட்டத்தின் விதிமுறைகள் குறித்து மத்திய அரசு) All thingd to know about Agnipath.