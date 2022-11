வன்னியர் இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்ய கேட்ட கேள்விகள் உயர்ஜாதி ஏழைகள் 10% வழக்கில் கேட்கமாட்டீங்க?

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: முற்படுத்தப்பட்ட அல்லது உயர்ஜாதியினரில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய ஏழைகளுக்கு 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்கிறது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளின் பெரும்பான்மை தீர்ப்பு. வன்னியர் உள் இடஒதுக்கீடு, மராத்தா இடஒதுக்கீடுகளுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகள் முன்வைத்த கேள்விகள், 10% இடஒதுக்கீடு வழக்கில் ஏன் எழுப்பப்படவில்லை என்பது இடஒதுக்கீடு ஆதரவாளர்களின் கேள்வி.

நாட்டின் அரசியல் சாசனமானது சமூக ரீதியாக, கல்வி ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் முன்னேற்றத்துக்காக இடஒதுக்கீடு வழங்க வகை செய்துள்ளது. இதனடிப்படையில்தான் நாட்டின் பெரும்பாலான மாநிலங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடை வழங்குகிறது.

அதுவும் ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட, பழங்குடியின மக்களுக்கு மிக சொற்பமாகவும் இந்த வரையறைக்குள் வராத முற்படுத்தப்பட்ட அல்லது உயர்ஜாதி அல்லது பொது பிரிவினருக்கு மிக அதிகமாகவும் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால்தான் ஜாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தி இடஒதுக்கீட்டு முறையை சீரமைக்க வேண்டும் என்கிற குரல் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

10% இடஒதுக்கீடு தீர்ப்பு.. சமூகநீதி போராட்டத்திற்கு பின்னடைவு.. முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கருத்து!

English summary

Here is an article on Why the Social Justice Supporters had opposed the Supreme Court Verdict in EWS 10% Reservation case.