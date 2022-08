படத்தில் எத்தனை வட்டங்கள் தான் இருக்கு?.. ஒரே குழப்பமா இருக்கே.. கண்களுக்கு ஒரு சவால்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கீழே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் படத்தில் எத்தனை வட்டங்கள் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடித்துவிட்டால் நீங்கள் அதி புத்திசாலிதான்.

ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்களுக்கு எப்போதும் தனி வரவேற்பு உண்டு. கண்களை குழப்பும் இத்தகைய படங்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் டிரெண்டாகி கொண்டுதான் இருக்கிறது.

நெட்டிசன்களின் அறிவுப்பசிக்கு தீனி போடும் வகையில் தற்போது ஒரு ஆப்டிகல் இல்யூசன் புகைப்படம் டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

பொருளாதார நெருக்கடியில் பாகிஸ்தான்.. உதவிக்கரம் நீட்டிய சவுதி அரேபியா.. 1 பில்லியன் டாலர் முதலீடு!

English summary

If you can figure out how many circles are there in the picture given below then you are super smart.