வெறுப்பு வன்முறை அதிகரிக்கிறது.. மவுனத்தை கலைங்க பிரதமர் மோடி! சிவசங்கர் மேனன் உட்பட 108 பேர் கடிதம்

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛ நாட்டில் சமீபத்தில் நடைபெற்று வரும் வகுப்புவாத வன்முறைகளுக்கும், வெறுப்பு அரசியலுக்கும் உங்கள் மவுனத்தை கலைத்து முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்'' என பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முன்னாள் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் சிவசங்கர் மேனன், முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் சுஜாதா சிங் உள்பட 108 பேர் கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் ராமநவமி ஊர்வலம், அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் நடந்தது. இந்த ஊர்வலத்தின்போது சில இடங்களில் இருதரப்பு மோதல்கள் ஏற்பட்டு வன்முறைகள் வெடித்தன. வாகனங்கள் தீவைத்து எரிக்கப்பட்டன.

சில இடங்களில் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், டெல்லி, அஸாம், ஜார்கண்ட் உள்பட பல மாநிலங்களில் பதற்றமான சூழல் நிலவியது. மத்திய பிரதேசம், டெல்லி ஜஹாங்கிர்புரியில் அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து வீடு, கடைகள் கட்டியாக முஸ்லிம்களின் கட்டடங்கள் இடிக்கப்பட்டன.

நரகம்போல் எரிந்த தீ... புகை மண்டலமான டெல்லி! தூங்காமல் விடியவிடிய போராடிய தீயணைப்பு வீரர்கள்

English summary

108 former bureaucrats including Former National Security Advisor Shivshankar Menon have written to Prime Minister Narendra Modi over the recent cases of communal violence in various parts of the country and requested him to call for an end to the 'politics of hate'.