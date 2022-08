’காவிரி’ மூலம் டெல்லிக்கு ரூட் போட்ட அன்புமணி! கிருஷ்ணர் முதல் மசூதி வரை! ஒகேனக்கில் காட்டிய மாஸ்!

Dharmapuri

oi-Rajkumar R

தர்மபுரி : தருமபுரி காவேரி உபரி நீர் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி மூன்று நாள் நடைபயணம் பிரச்சாரத்தை பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இன்று ஒகேனக்கலில் தொடங்கியுள்ள நிலையில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை போலவே மாஸ் காட்டிய அன்புமணிக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததால் மகிழ்ச்சியில் அவர் தரப்பு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

காவிரி உபரி நீர் திட்டத்தை செயல்படுத்தக் கோரி அன்புமணி ராமதாஸ் 3 நாட்கள் நடைபயணம்

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள அன்புமணி ராமதாஸ் தொடர்ந்து கட்சியை மறு சீரமைப்பு செய்வதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதோடு தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் கிராமம் கிராமமாக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார்.

முதற்கட்டமாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இரண்டு நாட்களில் 60 கிராமங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட அவர் கட்சி கொடியை ஏற்றி வைத்து தொண்டர்களை சந்தித்து கட்சியின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை வழங்கியதோடு அவர்களது கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்தார்.

3 நாட்களில் 28 ஊர்கள்! 10.50 லட்சம் கையெழுத்துக்கள்! தருமபுரி மீது அன்புமணி காட்டும் ஸ்பெஷல் கவனம்!

