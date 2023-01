தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை.. சொல்கிறார் பாஜக அண்ணாமலை

Dharmapuri

oi-Vishnupriya R

தருமபுரி: தமிழகத்தில் பெண் போலீஸார் மற்றும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை ஏற்படும் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். திமுக துணை பொதுச் செயலாளரும் தூத்துக்குடி எம்பியுமான கனிமொழி பங்கேற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் பெண் போலீஸாரிடம் சில்மிஷத்தில் திமுக நிர்வாகி ஈடுபட்டது குறித்த விஷயத்தில் அவர் இவ்வாறு பேசியுள்ளார்.

சென்னை விருகம்பாக்கம் தசரதபுரம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு இரவு எம்பிக்கள் கனிமொழி, தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ பிரபாகர் ராஜா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

இந்த நிகழ்வு இறுதிக்கட்டத்திற்கு வந்தபோது 129 ஆவது வட்ட இளைஞர் அணியை சேர்ந்த இருவர், பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த பெண் காவலரிடம் அநாகரீகமாக நடந்து கொண்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை.. திமுகவினரை கைது செய்க.. கொந்தளித்த அண்ணாமலை.. ஆதரவாக வந்த குஷ்பு!

Tamilnadu BJP President Annamalai says that there is no safety for Women in Tamilnadu. He cited the incident which happened in Kanimozhi MP function that a woman police faced sexual abuse from a DMK activist.