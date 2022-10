காக்கி சட்டைக்குள் ஒரு மதர் தெரசா! ஆதரவற்றவர்களுக்கு பிரியாணி அள்ளி ஊட்டி.. நெகிழ்ந்து போன மக்கள்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் அருகே ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கு தீபாவளி விருந்து கொடுத்த காவல் ஆய்வாளர், சாப்பிட முடியாத நிலையில் இருந்தவர்களுக்கு அள்ளி ஊட்டி விட்ட காட்சிகள் சமூக வலை தளங்களில் வேகமாகப் பரவிய நிலையில் ஆய்வாளருக்கு பாராட்டு குவிந்து வருகிறது

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைரோடு அருகே அம்மையநாயக்கனூர் காவல் ஆய்வாளராக பணிபுரிபவர் சண்முகலட்சுமி. இவர் காவல் பணியோடு சேர்த்து சமூகப் பணியிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

திண்டுக்கல் நெடுஞ்சாலை பகுதியில் ஆதரவு இல்லாமல் சாலையில் சுற்றி திரிபவர்கள் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அழைத்துச் சென்று அப்பகுதியில் செயல்படும் காப்பகத்தில் சேர்த்துவிட்டு தன்னால் இயன்ற உதவிகளை செய்து வருகிறார்

English summary

A police inspector who gave a Diwali dinner to destitute elderly people near Dindigul has been receiving praise for the inspector as the footage of those who were unable to eat went viral on social media.