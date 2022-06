ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி ஸ்டார்ட் மியுசிக்! மலைவாழ் மக்களுடன் நடனமாடிய சூரி! ’விடுதலை’ சூட்டிங் உற்சாகம்..!

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் சிறுமலையில் நடைபெற்று வரும் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் வெளிவரவுள்ள 'விடுதலை' படப்பிடிப்பில் கலந்துகொண்டுள்ள நடிகர் சூரி, அந்த பகுதியில் நடைபெற்ற ஊர் திருவிழாவில் கலந்துகொண்டு நடனமாடினார்.

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற 'அசுரன்' படத்தை தொடர்ந்து இயக்குநர் வெற்றிமாறன் நடிகர் சூரியுடன் இணைந்து பணியாற்றும் படத்திற்கு "விடுதலை" என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப்படத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இந்தப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையத்துள்ள நிலையில்விடுதலை படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு சத்தியமங்கலத்தின் அடர்ந்த காட்டுப்பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டது.

English summary

Actor Soori, who is participating in the upcoming film 'Viduthalai' directed by Vetrimaran shooting in Sirumalai, Dindigul district, danced at a village festival in the area.