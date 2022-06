மனசு வலிக்குதுங்க! ரொம்ப அசிங்கப்படுத்தியிருக்காங்க..அவமானபட்ருக்கேன்! உடைந்து பேசிய ‘பிக்பாஸ்’ ஜூலி

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தன்னை யாருக்கும் பிடிக்காது என்றும், கல்லூரி நிகழ்ச்சிகளில் கூட அவமானப்பட்டிருக்கிறேன் என ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் மாற்றும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான நடிகை ஜுலி திண்டுக்கல்லில் ஒரு கல்லூரி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு வேதனை பொங்க பேசியுள்ளார்.

மரிய ஜுலியானா என முழுப்பெயரைக் கொண்ட ஜுலி தனியார் தொலைக்காட்சியில் 2017ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் முதல் சீசனின் போட்டியாளாக பங்கேற்று தமிழகத்தின் பட்டி தொட்டியெங்கும் பிரபலமானவர்.

ஆரம்பத்தில் நர்சாக பணியாற்றிய ஜுலி, 2017ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் தமிழகத்தில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டுள்ளார்.

Actress Julie, who became famous through the Big Boss show, has spoken out in pain after attending a college show that no one likes me on the Big Boss show and that I have been insulted at college shows.