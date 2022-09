2 பிள்ளைகளை தவிக்கவிட்டு எஸ்கேப்பான ஒத்தரோசா! போலீஸ் கதவை தட்டிய கணவன்! காத்திருந்ததே ஒரு அதிர்ச்சி!

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் அருகே இரு குழந்தைகளை தவிக்க விட்டு மனைவி மாயமானதாக காவல் நிலையத்தில் கணவன் புகார் அளித்த நிலையில் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் கூறப்பட்ட தகவல் கடும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்ன நடந்தது.

தொழில்நுட்பம், மனித உரிமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வுகள் அதிகரித்து வரும் இந்தக் காலத்தில் தங்கள் துணையைத் தேர்ந்தெடுக்க அனைவருக்குமே சம உரிமை உள்ளது, கணவனோ மனைவியோ தங்களுக்கு இடையேயான உறவு சுமூகமாக இல்லை என்றால் மனமுவந்து இருவரும் ஒன்றாக பிரியலாம்.

திருமணம் தாண்டிய உறவு ஒருபுறம் சமூக குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருந்தாலும் சட்டப்படி அதனை அங்கீகரிக்கிறது.

When the husband filed a complaint at the police station that his wife had disappeared leaving two children near Dindigul, the information given in the investigation conducted by the police has caused a lot of shock and excitement as to what happened.