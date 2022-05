வெங்கய்யா நாயுடு சொன்னது கேட்டுச்சா? அரைவேக்காடு ‘அவருக்கு’ எதுக்கு பதில் சொல்லனும்! விளாசிய கே.பா.!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சொல்வதெற்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டியதில்லை எனவும், அண்ணாமலை அரைவேக்காட்டு தனமாக பேசுவதை ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

பழனியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் புதிய அலுவலகக் கட்டிட திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. புதிய அலுவலகக் கட்டிடத்தை மாநிலச் செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் திறந்து வைத்தார்.

நவீன ஸ்கேன் மூலம் குழந்தையின் பாலினம் கண்டறிந்து கருக்கலைப்பு.. தருமபுரியில் பரபரப்பு! 7 பேர் கைது

நிகழ்ச்சிக்குப் பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர்," கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் பல முறை பெட்ரோல் டீசல் எரிவாயு விலை ஆகியவற்றை உயர்த்திவிட்டு தற்பொழுது சிறிதளவு வரியை குறைத்து அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

State Secretary of the Communist Party of India (Marxist) Balakrishnan has said that the BJP leader does not have to respond to everything that Annamalai says and that it is not acceptable for Annamalai to speak half-heartedly.