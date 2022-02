இவரா? சுயேச்சையாவா? தலைசுற்றிப்போன கட்சிகள்.. திண்டுக்கல்லில் களம் காணும் "கோடீஸ்வர" குடும்ப வாரிசு!

Dindigul

திண்டுக்கல்: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு வேட்பு மனு தாக்கல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற புகாரில் சிக்கி பிறகு விடுதலையான சேகர் ரெட்டியின் நண்பரும், திண்டுக்கல்லின் "மெகா" கோடீஸ்வரர் லயன்.ரத்தினத்தின் 22 வயதான இளைய மகன் வார்டு உறுப்பினர் தேர்தலில் போட்டியிட சுயேட்சையாக மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளது திண்டுக்கல் அரசியலில் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

தமிழகத்தில் தற்போது ஆளும் கட்சியான திமுகவும், எதிர்க் கட்சியாக உள்ள அதிமுகவும் நடைபெற உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தங்களது பலத்தை நிரூபிக்க தயாராகி வருகின்றன. குறிப்பாக மாநகராட்சிகள், முக்கிய நகராட்சிகளை கைப்பற்றுவதில் இருவருக்கும் போட்டா போட்டி நிலவுகிறது.

