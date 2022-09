எடுத்த உறுதிமொழியை மறந்துட்டாரு.. ’தேர்தலுக்கு முன்பே ஆட்சி மாற்றம்’ - திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பரபர!

Dindigul

oi-Vignesh Selvaraj

திண்டுக்கல் : முதலமைச்சராக பதவி ஏற்கும்போது அனைத்து மக்களையும் சமமாக பார்ப்பேன் என்று எடுத்த உறுதிமொழியை மு.க.ஸ்டாலின் மறந்துவிட்டார் என அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்துக்கான பணிகள் நடப்பதாக கூறுகின்றனர். நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பே தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறுகின்றனர் என்றும் பொடி வைத்துப் பேசியுள்ளார் திண்டுக்கல் சீனிவாசன்.

மேலும் பேசிய அவர், தி.மு.க ஆட்சியின் அவலங்களை மறைக்க மு.க.ஸ்டாலின் ஆ.ராசாவை பேச வைத்து நாடகம் போடுகிறார் என்றும் விமர்சித்துள்ளார் திண்டுக்கல் சீனிவாசன்.

English summary

Former AIADMK minister Dindigul Srinivasan has said that there is a possibility of regime change in Tamil Nadu before the parliamentary elections.