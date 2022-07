ப்ளாஸ்பேக்..! இவர் ஓபிஎஸ் பக்கம் தான் இருந்தார்.. நாங்க தண்டிக்கலையே! விஸ்வநாதனை சீண்டிய சீனிவாசன்?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : சலசலப்புகளை மறந்து அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பில் நத்தம் விஸ்வநாதன் திண்டுக்கல் சீனிவாசனும் மீண்டும் ஒன்று இணைந்துள்ள நிலையில் திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விஸ்வநாதன் ஒரு காலத்தில் ஓபிஎஸ் பக்கம் தான் இருந்தார் நாங்கள் அவரை என்ன தண்டித்தா விட்டோம் கட்சியில் சேர்த்துக் கொள்ளவில்லையா எனக் கூறியது விஸ்வநாதன் தரப்பு நிர்வாகிகளை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது..

திண்டுக்கல் - நத்தம் சாலையில் உள்ள அதிமுக மாவட்ட தலைமை அலுவலகத்தில் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்றது.

அதிமுகவின் கழக துணை பொது செயலாளராக நத்தம் விஸ்வநாதனும், அதிமுகவின் கழகப் பொருளாளராக திண்டுக்கல் சீனிவாசன் ஆகியோர் பொறுப்பேற்ற பின்னர் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நடைபெறும் முதல் ஆலோசனை கூட்டமாகும்.

English summary

While Natham Viswanathan Dindigul Srinivasan has reunited with Edappadi Palaniswami in the AIADMK, forgetting the uproar, In the consultation meeting held in Dindigul, Dindigul Srinivasan said that once Viswanathan was on the side of OPS, what have we punished him for not being included in the party?