அம்மா சின்னம்மா ‘அந்த’ கட்சியோட போகட்டும்! உதயநிதியை சின்னவர்னு கூப்டாதீங்க! நேரிலேயே சொன்ன ஐ லியோனி

திண்டுக்கல் : உதயநிதியை சின்னவர் என்று அழைக்க வேண்டாம். அம்மா சின்னம்மா என்பது அவர்களோடு போகட்டும். இனி உதயநிதியை இளைய தலைவர் என்று இனி அழைக்க வேண்டும் என கேட்டு கொள்கிறேன் என தமிழக பாடநூல் கழக தலைவரும் திமுக கொள்கை பரப்புச் செயலாளருமான திண்டுக்கல் ஐ லியோனி கூறியுள்ளார்.

திண்டுக்கல் அஞ்சலி ரவுண்டானா பைபாஸ் அருகில் உள்ள தனியார் பள்ளி மைதானத்தில் திமுக மூத்த முன்னோடிகளுக்கு பொற்கிழி வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில் தமிழக இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு கட்சியினர் 7 ஆயிரம் பேருக்கு பொற்கிழி வழங்கினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் பெரியசாமி, சக்கரபாணி, பழனி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐபி செந்தில்குமார் வேடசந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் காந்திராஜன் மற்றும் தமிழக பாடநூல் கழக தலைவரும் திமுக கொள்கை பரப்புச் செயலாளருமான திண்டுக்கல் ஐ லியோனி கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

Don't call Udayanidhi as chinnavar. Let Amma Chinnamma go with them. Dindigul I Leoni, President of Tamil Nadu Textbook corporation and Policy Propaganda Secretary of DMK, said that I request Udayanidhi to be called as Junior Leader from now on.