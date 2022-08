போட்டோ எடுக்குறாங்க.. ஓபிஎஸ் பின்னால் பதுங்கிய ‘ஒன்றியம்’! தலைமைக்கு பறந்த புகார்! பதவி காலியா?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : அதிமுகவின் முதல் மக்கள் பிரதிநிதியும் இரட்டை இலை சின்னத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதில் வெற்றி பெற்றவருமான மாயத்தேவர் காலமான நிலையில் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் எடப்பாடி ஆதரவு ஒன்றிய செயலாளர் ஒருவர் வந்தது அதிமுகவினரையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அண்ணாவின் மறைவுக்குப் பிறகு திமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட எம்ஜிஆர் 1972 ஆம் ஆண்டில் அதிமுக தொடங்கிய நிலையில் 1973 ஆம் ஆண்டு திண்டுக்கல் மக்களவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.

கட்சி தொடங்கிய மிகக் குறுகிய காலத்தில் நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் வழக்கறிஞரான மாயத்தேவர் என்பவர் போட்டியிட்டார். அவருக்கு மூன்று சின்னங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் இரட்டை இலையை தேர்ந்தெடுத்தவர் மாயத்தேவர் தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

