கொத்து கொத்தாய் கொல்லப்பட்ட கோழிகள்! ஒன்றல்ல இரண்டல்ல நான்காயிரம்! பரபர பழனி! ஓனர் போட்ட பலே திட்டம்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே வயலூரில் நான்காயிரம் இறந்த கோழிகளை கொன்று புதைக்க முயன்ற போது வாகனத்தை தடுத்து பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால், இரண்டு மணி நேரம் போராட்டத்திற்கு பிறகு மீண்டும் வாகனம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அடுத்துள்ளது மேல்கரைப்பட்டி. இங்கு எவிஏஜென் என்கிற தனியார் கோழி இறைச்சி தயாரிப்பு நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிறுவனத்தில் வளர்க்கப்பட்டு வந்த நான்காயிரம் கோழிகளை கொன்று, வயலூர் அருகே உள்ள நந்தகுமார் என்பவருக்கு சொந்தமான விவசாய தோட்டத்தில் புதைக்க முடிவு செய்தனர்.

At Vayalur near Palani in Dindigul district, the vehicle was taken away again after a two-hour protest when the public blocked the vehicle when it tried to kill and bury four thousand dead chickens.