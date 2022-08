’திருமண நாளிதழ்’ ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்களோ.. பட்டைய கிளப்பிய பழனியன்ஸ்! வசனம் ஒவ்வொன்னும் தரம்!

Dindigul

திண்டுக்கல் : இதெல்லாம் உங்களுக்கே ஓவரா இல்லையா என்பது போல திண்டுக்கல்லில் நண்பரின் திருமணத்திற்காக அப்பகுதி இளைஞர்கள் செய்தித்தாள் போல வைத்துள்ள பிளக்ஸ் பேனர் அப்பகுதி மக்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளதோடு, நாளிதழ் வடிவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பேனர் தான் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டிங்.

அந்தக் காலத்தில் எல்லாம் திருமணம் என்றால் மாவிலை தோரணம் கட்டி உறவினர்கள் புடை சூழ வேத மந்திரங்கள் முழங்க திருமணம் நடைபெறும்.

தற்போது வீடியோ கால், மெட்டாவெர்ஸ் தொழில்நுட்பம் என திருமணங்கள் அடுத்த கட்ட நிலைக்கு சென்று விட்டது இருந்த போதும் நண்பர்கள் போஸ்டர் பிளக்ஸ் வைக்கும் கலாச்சாரம் மட்டும் அப்படியே இருக்கிறது.

English summary

For a friend's wedding in Dindigul, the youths of the area put up a placard banner that looks like a newspaper and has attracted the attention of the people of the area.