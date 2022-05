"கல்வெட்டு இங்க இருக்கு.. புதுப்பிச்ச பஸ் ஸ்டாப் எங்க?” - மீண்டும் சர்ச்சையில் சிக்கிய அமைச்சர்!

Dindigul

oi-Vignesh Selvaraj

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் வெள்ளோடு அருகே உள்ள சிறுநாயக்கன்பட்டியில் பேருந்து நிறுத்தத்தை புதுப்பிக்காமலேயே புதுப்பித்ததாக கல்வெட்டு வைத்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உணவுத்துறை அமைச்சர் அர.சக்கரபாணி பரிந்துரையின்பேரில் நடைபெறும் இப்பணி மேற்கொள்ளப்படாமலேயே கல்வெட்டு மட்டும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வெட்டு மட்டும் வைத்துவிட்டு தி.மு.க அரசு பணத்தைச் சுருட்டிவிட்டதாக அப்பகுதி அ.தி.மு.கவினர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

English summary

The inscription stating that the bus stop at Sirunaickenpatti near Dindigul has been renovated without being renovated.