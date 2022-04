ஒருவருக்கு ஒரு பதவி! சாட்டை எடுத்த திமுக! கலக்கத்தில் ’மூத்த தலைகள்’ .. உற்சாகத்தில் உடன்பிறப்புகள்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் திமுகவில் ஒருவருக்கு ஒரு பதவி என்பதை தனது தொகுதியான ஆத்தூரில் இருந்து கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி எடுத்த நடவடிக்கையால் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள திமுக நிர்வாகிகளிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதே நேரத்தில் தங்களுக்கு பதவி கிடைக்கலாம் என்பதால் தொண்டர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்ட திமுகவின் மிக மூத்த நிர்வாகியும், மாவட்டத்தில் இரு மாவட்ட செயலாளர்கள் இருந்தாலும் கட்சியின் முக்கிய முகமாக இருப்பவர் ஐ.பி.யார் என கட்சியினரால் அழைக்கப்படும் ஐ.பெரியசாமி.

கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலங்களில் முப்பெரும் துறை அமைச்சராக இருந்த அவர், தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.

