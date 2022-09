முஸ்லிம், கிறிஸ்டீன், தலித்துக்கு “வீடு” இல்ல.. ஒட்டன்சத்திரம் பெண்ணின் “வெறி”! போலீஸ் வழக்குப்பதிவு

Dindigul

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திண்டுக்கல்: ஒட்டன்சத்திரம் அருகே பட்டியல் தலித் மக்களுக்கும் இஸ்லாமிய மக்களுக்கும் வாடகைக்கு வீடு தரமாட்டோம் என பகிரங்கமாக பேசும் பெண்மணியின் வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.

கடந்த செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி சாதி ஒழிப்புக்காகவும் சமத்துவத்துக்காகவுமே தன்னுடைய வாழ்நாளை அர்ப்பணித்த தந்தை பெரியாரின் பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டது.

ஆனால் அன்றைய தினத்திலேயே சாதிவெறி, மதவெறி சம்பவங்கள் தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் அரங்கேறி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. தந்தை பெரியார், அண்ணா போன்றோரின் உழைப்பால் தமிழ்நாட்டில் சாதி, மதவெறி பிற மாநிலங்களைவிட குறைவாகவே உள்ளது.

English summary

Police filed case against Ottanchathiram women for Castists Video.Police said that, "The Ottanchatram police station came to know about a video of a woman saying that they do not rent houses to Scheduled Castes and people of other religions, which is circulating on social media and filed fir."