கருப்பா.. கொலை கொள்ளை நடக்காம காப்பாத்து! போலீஸ் நடத்திய கிடா வெட்டு..அன்னிக்கு நைட் அரிவாள் வெட்டு!

திண்டுக்கல் : புதிய ஆண்டில் கொலை, கொள்ளை, குற்ற சம்பவங்கள், அடிதடி, விபத்து போன்ற எதுவும் நடக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று வண்டிகருப்பணசாமி கோவிலில் கிடா வெட்டி பொங்கல் வைத்து திண்டுக்கல் போலீசார் வழிபாடு நடத்திய நிலையில், அன்றிரவே திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையத்தில் கொலை சம்பவம் ஒன்று அரங்கேறியுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், வேடசந்தூர் தாலுகாவில் திண்டுக்கல் திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அய்யலூரில் காவல் தெய்வமான வண்டி கருப்பணசாமி கோவில் உள்ளது.

அப்பகுதியை சேர்ந்த மக்களின் காவல் தெய்வமாக இந்த கோவில் கருதப்படுகிறது. மேலும் இந்தகோவிலில் இங்கு புதிதாக வாகனம் வாங்குவோர் தங்கள் வாகனங்களை கொண்டுவந்து வழிபாடு செய்துவிட்டு பயன்படுத்த தொடங்குவர்.

English summary

While the Dindigul police held a pongal at the Vandi karupanasami temple to prevent murder, robbery, crime, beatings and accidents in the new year. A murder incident took place at Dindigul bus station that night.