பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர்! கூடவே வரும் முதல்வர்! பாஜகவா? திமுகவா? கெத்து காட்ட தயாராகும் கட்சிகள்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல்லில் நடைபெற உள்ள பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினும் ஒரே மேடையில் கலந்து கொள்ள இருக்கும் நிலையில் பிரம்மாண்டமாக வரவேற்க பாஜக, திமுகவினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

இரு அரசியல் கட்சிகளின் நிர்வாகிகளும் திண்டுக்கல்லில் முகாமிட்டுள்ளதால் ஏற்பாடுகள் தீவிரம் அடைந்துள்ளன. மதுரை சாலையில் சின்னாளபட்டி பகுதியில் காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழகம் உள்ளது. திண்டுக்கல்லின் பழமை வாய்ந்த பல்கலைக்கழகமான இது மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.

ஆயிரக்கணக்கான கிராமப்புற மாணவர்களின் கல்வி கனவை நிறைவேற்றிய இந்த கல்லூரியில் 11ஆம் தேதி பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற இருக்கிறது. இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்.

குஜராத் பாஜக கோட்டையா? வாய்ப்பே இல்லை.. 7 தொகுதிகளில் ஒருமுறை கூட வெற்றி பெறாத ‛‛தாமரை’’.. ஏன்?

English summary

As Prime Minister Narendra Modi and Tamil Nadu Chief Minister Stalin are expected to attend the convocation ceremony to be held in Dindigul, the BJP and DMK are keen to give a grand welcome.