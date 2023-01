கோவிலை வைத்து கொள்ளையடிக்கிறாங்க! எழுதாத பேனாவுக்கு என்னத்துக்கு சிலை! கோபத்தில் கொந்தளித்த எச்.ராஜா

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தமிழக அரசு இந்து மக்களின் சொத்துக்களை கொள்ளை அடிக்கிறது எனவும், எழுதாதா பேனாவுக்கு எதற்காக சிலை கருணாநிதிக்கு பேனா சிலை வைப்பது குறித்து பாஜக மூத்த தலைவரான எச்.ராஜா கடும் கண்டனங்களை பதிவு செய்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் உள்ள பாஜக தலைவர்களிலேயே மிகவும் ஆவேசமாகவும் அதிரடியாகவும் பேசக்கூடியவர் எச்.ராஜா. பாஜக தேசிய செயலாளராக இருந்த அவர் பல்வேறு விவகாரங்களில் வாயை கொடுத்து மாட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்.

அதிரடி பேச்சுகளுக்கும் செயல்பாடுகளுக்கும் சொந்தக்காரரான அவர் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரியார் குறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டதையடுத்து கடும் கண்டனங்கள் எழுந்தது. இதைனையடுத்து தனது அட்மின் தான் அதனை ட்விட்டர் பதிவை அனுமதியின்றி போட்டார் எனக் கூறி தப்பித்துக் கொண்டார்.

இந்துத்துவா முன் மண்டியிடாத, மோடிக்கு பயப்படாத ஒரே முதல்வர் 'முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின்': ஆ.ராசா

English summary

Senior BJP leader H.Raja has recorded strong criticism that the Tamil Nadu government is looting the property of the Hindu people and why they are putting a statue of Pen to Karunanidhi.