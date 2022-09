"அதுக்குன்னு.. அப்படியேவா வீட்டுக்குள்ள வருவ.." மெக்கானிக்கிற்கு தர்ம அடி கொடுத்த ஊர் மக்கள்

Dindigul

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில், மதுபோதையில், அதிவேகமாக கார் ஓட்டியதால், சாலையோரத்தில் உள்ள வீட்டுக்குள் கார் புகுந்தது. இந்த விபத்தில், வீடு முற்றிலுமாக சேதமடைந்த நிலையில், காயமடைந்த ஒருவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

மது அருந்தி விட்டு வாகனங்கள் ஓட்டக்கூடாது, அவ்வாறு வாகனங்களை இயக்கினால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போக்குவரத்துக் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து எச்சரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். மேலும், ஆங்காங்கே தீவிர வாகனச் சோதனையிலும் ஈடுபட்டு, மது அருந்தி வாகனங்களை ஓட்டுபவர்களை எச்சரித்தும், அபராதமும் விதித்து வருகின்றனர்.

மேலும், மது அருந்தாமல் வாகனங்களை இயக்குவது தொடர்பாக பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளும் ஆங்காங்கே நடைபெற்று வருகின்றன. ஆனால், அதையெல்லாம் காற்றில் பறக்கவிட்டு, ஒரு சிலர் மது அருந்தியபடியே வாகனங்களை இயக்கி, விபத்தை ஏற்படுத்துகின்றனர். இதனால், அவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், மற்றவர்களுக்கும் பாதிப்பை உண்டு பண்ணுகிறார்கள். அப்படியொரு சம்பவம், திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் அரங்கேறியுள்ளது.

