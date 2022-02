அவர் நிச்சயம் துணை மேயர் இல்லையாம்.. சமூக நீதி காக்குமா“திமுக”..அடித்து சொல்லும் கழக உடன்பிறப்புகள்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாநகராட்சியை திமுக தனிப் பெரும்பான்மையுடன் கைப்பற்றியுள்ள நிலையில், மேயர் பதவி பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் தமிழகத்திற்கு முன்மாதிரியாக துணை மேயர் பதவியையும், பெண்களுக்கு குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்ட அருந்ததியர் சமூகத்தினருக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழகம் முழுவதும் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் பெரு வெற்றி பெற்று உள்ளாட்சி அமைப்புகளை கைப்பற்றியுள்ளனர்.

இதேபோலவே திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதிலும் உள்ள மாநகராட்சி நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளை திமுக அதிக அளவில் கைப்பற்றியுள்ளது அக்கட்சியினரை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மலைக்கோட்டை மாநகரின் முதல் பெண் மேயர் இவர்தானா? பரபரக்கும் திண்டுக்கல்..திமுகவில் இணைந்த சுயேட்சைகள்

With the DMK capturing Dindigul with a simple majority, the mayoral post is reserved for women. Similarly, there is a demand for the post of Deputy Mayor to be a role model for Tamil Nadu and to be reserved for women, especially the downtrodden Arundhatiyar community.