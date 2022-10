விசிக - ஆர்.எஸ்.எஸ்! இரண்டு பேராலயுமே சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை தான்! போட்டுத் தாக்கிய பிரேமலதா!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தேமுதிகவை பொறுத்தவரை பாரதிய ஜனதா கட்சியுடனோ அதிமுகவுடனோ கூட்டணி கிடையாது எனவும், தற்போது வரை தேமுதிக எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணியில் இல்லை‌ என திண்டுக்கல்லில் தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா உறுதிபட கூறியிருக்கிறார்.

திண்டுக்கல்லுக்கு இன்று வருகை தந்த தேமுதிகவின் பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கட்சி நிர்வாகியின் இல்ல விழா உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டார். முன்னதாக திண்டுக்கல் வந்த அவருக்கு நிர்வாகிகள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "மது இல்லாத, போதை இல்லாத, கஞ்சா இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என உறுதிமொழி எடுத்து வருகிறோம். தமிழகத்தில் கஞ்சா விற்பனை மது விற்பனை அதிக அளவில் உள்ளது.

ஏமாத்திட்டாங்க! ஓபிஎஸ்-சசிகலா-டிடிவிக்குத் தான் என்னோட ஆதரவு! கொங்கிலிருந்து வந்த தனியரசு சப்போர்ட்!

English summary

As far as the DMDK is concerned, there is no alliance with the Bharatiya Janata Party or the AIADMK, and till now the DMDK is not in alliance with any party dmdk treasurer premalatha vijayakanth says