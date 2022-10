திண்டுக்கல்லில் நீரில் மூழ்கி 3 சிறுவர்கள் பலி.. காவு வாங்கும் நீர்நிலைகள்.. 3 நாட்களில் 8 பேர் பலி

Dindigul

oi-Halley Karthik

திண்டுக்கல்: வத்தலக்குண்டு பகுதியில் கண்மாயில் குளிக்கச் சென்ற மூன்று சிறுவர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்போது வரை மாநிலம் முழுவதும் கடந்த மூன்று நாட்களில் 8 சிறுவர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.

பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் நீர் நிலைகள் வேகமாக நிரம்பி வருவதால் இந்த உயிரிழப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

English summary

The incident of drowning of three boys who went to take a bath in Kanmai in Batlagundu area has caused a great tragedy. So far 8 children have drowned in the last three days across the state.