திண்டுக்கல் திமுகவின் கோட்டை! அதற்கு ’இவர்’ தான் காரணம்! ஐபியை புகழ்ந்த அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திமுகவிற்கு தான் வரலாறு உள்ளது மற்ற கட்சிகளுக்கு வரலாறு கிடையாது. திமுகவை குறைசொல்வது தான் அதிமுகவின் வரலாறு என தமிழக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்

திண்டுக்கல் அஞ்சலி ரவுண்டானா பைபாஸ் அருகில் உள்ள தனியார் பள்ளி மைதானத்தில் திமுக மூத்த முன்னோடிகளுக்கு பொற்கிழி வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில் தமிழக இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு கட்சியினர் 7 ஆயிரம் பேருக்கு பொற்கிழி வழங்கினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் பெரியசாமி, சக்கரபாணி, பழனி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐபி செந்தில்குமார் வேடசந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் காந்திராஜன் மற்றும் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

மதுரை டூ திண்டுக்கல் வர 3.1/2 மணி நேரமாச்சு! அமைச்சர் ஐபி என்னிடம் 1 வருடமாக தேதி கேட்டார் -உதயநிதி

English summary

Only DMK has history and other parties have no history. Tamil Nadu Sports Minister Udayanidhi Stalin has said that AIADMK's history is to criticize DMK