வந்தே பாரத் ரயிலில் ஏறிவிட்டு.. சிக்கிக்கொண்ட திமுக எம்எல்ஏக்கள்.. திடீர் பரபரப்பு

திருப்பத்தூர்: ஆம்பூரில் வந்தே பாரத் ரயிலை வரவேற்ற திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அந்த ரயிலில் ஏறி அடுத்த நிலையத்தில் இறங்க திட்டமிட்டனர். ஆனால் அடுத்தடுத்த ரயில் நிலையங்களில் கதவு திறக்கப்படாததால் வெளியில் இறங்க முடியாமல் உள்ளேயே சிக்கி தவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னையில் இருந்து பெங்களூரு வழியாக மைசூரு வரை செல்லும் தென் இந்தியாவின் முதல் வந்தே பாரத் ரயிலை பிரதமர் மோடி நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.

பெங்களூரு சிட்டி ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பச்சைக் கொடி காட்டியதும் ரயில் சீறிப்பாய தொடங்கியது.

English summary

The DMK MLAs who welcomed the Vande Bharat train at Ampur planned to board the train and alight at the next station. But there was a commotion as the door was not opened at the next railway stations and people were stuck inside without being able to get out.