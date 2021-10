ஜெயிச்சேயாகனும்.. நியூசிலாந்து போட்டிக்கான இந்திய அணியில் 3 மாற்றங்களுக்கு சான்ஸ்! வருகிறார் சீனியர்

Dubai

துபாய்: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் இந்திய அணியில் 3 மாற்றங்கள் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வியடைந்து விட்டதால் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்திய அணி மோத உள்ளது.

எனவே கடந்த போட்டியில் யார் யார் கோட்டை விட்டார்களோ அந்த வீரர்களுக்கு பதிலாக வேறு வீரர்களுடன் களமிறங்கி முழு திறமையோடு மோத உள்ளது இந்தியா.

பிளேயிங் லெவன் சிறப்பாக இருப்பதுதான், இந்த போட்டியின் ரிசல்ட்டை தீர்மானிக்க உள்ளது என்பதை இந்திய அணி நிர்வாகமும், மென்டர் தோனியும் நன்கு தெரிந்தே வைத்துள்ளனர். இதனிடையே அணியில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Ind vs NZ: It has been reported that 3 changes will be made in the Indian team playing XI squad for the T20 match against New Zealand. Ravichandran Aswin is likely to bounce back in replace to Mohammad Shami. It is planned to bring in Ishan Kishan to replace Hardik Pandya.