சவுதி அரேபியாவிலுள்ள புகழ் பெற்ற 2 மசூதிகளில் 600 பெண்களுக்கு பணி வழங்கிய அரசு!

துபாய்: கிராண்ட் மசூதி மற்றும் நபி மசூதியின் விவகாரங்களுக்கான சவுதி பொது பிரசிடென்சியில் பணிபுரியும் பெண்களின் எண்ணிக்கை 600க்கும் அதிகமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்று அந்த நாட்டு உள்ளூர் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

மகளிர் மேம்பாட்டு விவகாரங்களுக்கான உதவி பொதுத் தலைவர் டாக்டர் அல் அனூத் பின்த் காலித் அல் அபோத், பெண்கள் மேம்பாட்டு விவகார ஏஜென்சிக்கு தலைமை தாங்குகிறார். இந்த நிறுவனத்தின் கீழ் பல நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன.

தொழில்நுட்ப விவகாரங்களுக்கான உதவி, டிஜிட்டல் மாற்றங்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பொது உறவுகள் மற்றும் ஊடக விவகாரங்களுக்கான உதவி உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு இந்த நிறுவனம்தான் பெண் பணியாளர்களை பணியமர்த்துகிறது.

English summary

In a significant move towards women empowerment, around 600 Saudi Arabian women have undergone training and are now employed in various roles at the two grand mosque.