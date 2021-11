இதுதான் 'கேம் ஸ்ப்ரிட்டா?' வெட்கக் கேடு.. டேவிட் வார்னரை விட்டு விளாசிய கவுதம் கம்பீர்!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: இதுதான் கேம் ஸ்ப்ரிட்டா என்று ஆஸ்திரேலிய பேட்ஸ்மேன் டேவிட் வார்னர் அடித்த ஷாட் பற்றி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் கவுதம் கம்பீர்.

நேற்று பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 உலக கோப்பை இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் டேவிட் வார்னர் அடித்த ஒரு சிக்சர் இந்த வாத விவாதங்களுக்கு காரணமாக மாறியுள்ளது.

அதைத்தான், கவுதம் கம்பீர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

English summary

Aus vs Pak: What an absolutely pathetic display of spirit of the game by Warner! Shameful What say Ashwin? asks Gautam Gambhir over two bounces six.