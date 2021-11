ஆஸ்திரேலியா vs நியூசிலாந்து: டி20 மேட்ச்சில் எந்த டீம் கிங்? கோப்பை சான்ஸ் யாருக்கு? சுவாரசிய டேட்டா

Dubai

துபாய்: 2021 டி20 உலகக் கோப்பையின் இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா ஞாயிற்றுக்கிழமையான நாளை, நியூசிலாந்தை எதிர்கொள்கிறது. துபாய் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டிக்காக இரு நாட்டைச் சேர்ந்த ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி, மொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களுமே காத்திருக்கின்றனர்.

ஆஸ்திரேலிய அணி பாகிஸ்தானையும், நியூசிலாந்து இங்கிலாந்தையும் வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது. குரூப் ஸ்டேஜில் 2வது இடத்திலிருந்த இவ்விரு அணிகளும், முதலிடத்தை பிடித்த அணிகளை அரையிறுதியில், வீழ்த்தியது சிறப்பாகும்.

நியூசிலாந்து அணி 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சந்தித்த தோல்விக்கு பழிவாங்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு இப்போது ரசிகர்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளது.

