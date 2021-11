கெயில், பிராவோவிற்கு கிடைத்த ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன்.. கை தட்டிய ஆஸி. வீரர்கள்! சாதனை சிக்சர் விளாசிய ரஸல்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: ஆல்-ரவுண்டர் டுவைன் பிராவோ தனது சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் கடைசி இன்னிங்ஸை இன்று ஆடினார். ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிரான இந்த போட்டிக்கு பிறகு, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் டக்-அவுட் மற்றும் மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் எழுந்து நின்று கரகோசம் எழுப்பி அவருக்கு மரியாதை கொடுத்தனர்.

அபுதாபியில் டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 12 ஆட்டத்தில் இன்று ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக பிராவோ 10 ரன்கள் எடுத்தார். மேற்கிந்தியத் தீவுகளின் நட்சத்திர வீரரான பிராவோவிற்கு இதுதான் கடைசி சர்வதேச போட்டியாகும். மேற்கிந்திய தீவுகள் அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெறவில்லை என்பதால், இதுதான் நடப்பு உலக கோப்பையில் அந்த அணியின் கடைசி ஆட்டமாக இருந்தது.

பிராவோ ஆட்டமிழந்த பிறகு ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் அவருக்கு கை கொடுத்து வாழ்த்தினர். டக்அவுட்டுக்கு திரும்பியபோது ஆண்ட்ரே ரஸ்ல் பிராவோவை கட்டிப்பிடித்தார். வெஸ்ட் இண்டீஸ் டக்அவுட், பிராவோவை பாராட்ட எழுந்து நின்று கை தட்டியது. ரசிகர்களும் எழுந்து நின்று கை தட்டினர். ஆஸ்திரேலிய வீரர் டேவிட் வார்னரும், பிராவோவும் மைதானத்திலேயே ஒரு சூப்பர் நடனமும் போட்டனர்.

English summary

Chris Gayle and Dwayne Bravo both received standing ovations from the crowd in Aus vs WI match. Biggest Six of the Tournament, Andre Russell 111 Meter Six Against Mitchell Starc