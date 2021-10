எல்லாம் ஓவர்னு நினைத்த நேரத்தில் கடுப்பேற்றிய சர்துல் தாக்கூர்.. தோனிக்கு வந்த கோபம்.. நடந்தது என்ன?

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: கோப்பையை வென்று விட்டோம் என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்ட பிறகு, வம்படியாக கண்டபடி பந்துகளை வீசி கேப்டன் தோனியை கடுப்பேற்றி விட்டார் சர்துல் தாக்கூர்.

Chennai Super Kings as MS Dhonis Yellow Army clinches 4th IPL title| Oneindia Tamil

ஒரு கட்டத்தில் தோனி முகத்தில் கடும் கோபமே எதிரொலித்து விட்டது. ஒரு வழியாக ஓவரை முடித்ததும், இதை முதலிலேயே செய்திருக்கலாமே என்று ஷர்துல் தாக்கூரை பார்த்து சைகை செய்தார் தோனி.

துபாய் மைதானத்தில் நேற்று இரவு நடைபெற்ற ஐபிஎல் இறுதிப் போட்டியில் முதலில் பேட் செய்த சிஎஸ்கே அணி 192 ரன்களை எடுத்தது.

சிஎஸ்கே பட்டையை கிளப்பியது எப்படி.. சீக்ரெட்டை சொன்ன தோனி.. தோல்வியை மாற்றும் 'வைர வரிகள்'

English summary

CSK vs KKR: After coming to a conclusion that CSK had won the trophy, Shardul Thakur continuously bowled wide which cause angry for Captain Dhoni.